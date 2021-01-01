الرقابة المصرفية بالبيضاء تصدر دليلها للتفيش الرقابي لعام 2020

أصدرت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، دليل التفتيش الرقابي على المصارف التجارية الليبية لعام 2020.

وقال محافظ المصرف علي الحبري خلال كلمته الافتتاحية بالدليل، إن التفتيش المصرفي يعتبر ركنا من أركان سلامة الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تحديد مدى سلامة النظام المالي.

مضيفا أن تطور أعمال المصارف يوما بعد يوم، وما يكتنفها من مخاطر وتعقيدات، جعلت من عمل الرقابة المصرفية مهنة متخصصة تستلزم التدريب والتطوير المستمر لمواكبة المستجدات الحديثة والمتطورة، وتعكس انسجاما وتفاعلا مع المتغيرات الدولية.

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