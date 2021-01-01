المركز الوطني يطلع على الحملة التوعوية ويتفقد سير العمل بميناء الخمس

قام مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد القنطري، بزيارة تفقدية لوحدة الرقابة الصحية الدولية بميناء الخمس، للإطلاع على سير العمل بها وعلى الخطوات المتبعة لإصدار تصاريح دخول السفن القادمة إلى البلاد.

واطلع القنطري على بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها ومعالجتها.

فيما أوضح مكتب الإعلام بالمركز الوطني أن هذه الزيارة تأتي على هامش الحملة التوعوية المجتمعية ببلدية الخمس، التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المدينة.

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