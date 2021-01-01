ضبط سارقي كوابل كهرباء واتصالات بسرت

تمكنت عناصر الأمن بسرت، من ضبط خارجين على القانون، سرقوا كوابل وأسلاك كهرباء واتصالات، ما تسبب في تعطيل أكثر من 5000 خط هاتف أرضي، وخدمات «دى إس إل»، في عدد من مناطق مدينة سرت.

وأوضح مصدر أمنى إلى «بوابة الوسط»، أن الأشخاص الذين جرى ضبطهم أحيلوا إلى البحث الجنائي، لاتخاد الإجراءات اللازمة في حقهم.

بلدية سرت تعلن إضافة محطات وقود جديدة

وأول من أمس الأربعاء، أعلن رئيس لجنة الإشراف على توزيع الوقود بالمحطات بسرت التابع للغرفة الأمنية سرت الرائد إبراهيم عيد إضافة أربع محطات وقود أخرى، ليصبح إجمالي عدد المحطات 15 محطة وقود.

ونقلت الصفحة الرسمية لبلدية سرت عن إبراهيم القول إن هذه المحطات هي «رقم 133 عيادة شرق سرت، والخط الزراعى أبوهادي، والراحلة طريق جزيرة الطويلة، و700 وحدة سكنية».

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