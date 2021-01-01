انطلاق فعاليات المعرض الطبي الأول في سبها

شهدت مدينة سبها انطلاق فعاليات المعرض الطبي الأول بمشاركة عدد من المؤسسات الصحية في المنطقة.

وشارك في فعاليات المعرض الطبي الأول في الجنوب هيئة التأمين الطبي وعدد من المؤسسات الصحية التي تنوعت ما بين شركات الأدوية والصيدليات الخاصة والمصحات، والمراكز الطبية.

ويهدف الملتقى إلى دعم القطاع الصحي بالمنطقة والتعريف بمنتجات الشركات والصيدليات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، ويأتي المعرض بحسب القائمين عليه كمبادرة تفاؤل بأن تكون السنة الجديدة خالية من الأمراض وبزيادة نسبة الوعي لدى المواطنين، ومحاولة لربط المواطن مع المؤسسات الصحية الخاصة؛ نظرا لما تعانيه مؤسسات القطاع العام من قصور في تقديم خدماتها .

وافتتح على هامش الملتقى؛ معرض للمنتجات الطبية وأجنحة توضيحية لما تقدمه المصحات والصيدليات من منتجات وخدمات في مجال الطب

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