التفتيش والمتابعة الصحية تجري جولة تفقدية لمستشفى بطة القروي

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة نوري الفسي، جولة تفقدية لمستشفى بطة القروي، للاطلاع على سير العمل والأداء العام للمستشفى وحالة الجهوزية الكاملة، والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية.

كما اطلع الفسي على مخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة، وتفقد إجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، حيث قال إنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بهدف تسريع تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتوطين العلاج وتخفيف العبء عن بقية المنشآت الصحية.

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