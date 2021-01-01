مصدر: التحشيد العسكري التركي في لبيبا سيؤدي لتجدد القتال

أكد مصدر عسكري ليبي أن طائرتي شحن عسكريتين من تركيا نقلتا عتادا وأسلحة إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الطائرات تحمل أنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة تشويش ورادار، مضيفا أن عدداً من عناصر الجيش التركي المشاركين في التدريبات مع مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة قد وصلوا إلى قاعدة عقبة بن نافع” الوطية”.

وشدد المصدر على أن تركيا تسعى لترسيخ تواجدها العسكري داخل مدن المنطقة الغربية، محذرا من أن عمليات التحشيد التي تقوم بها أنقرة ستؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد القتال في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24