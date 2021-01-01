“الصحة” تتابع سير العمل في مستشفى المنصورة للأمراض الصدرية بشحات

أجرى مدير إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة محمد الجراري رفقة مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة زيارة ميدانية تفقدية للاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى المنصورة للأمراض الصدرية في بلدية شحات.

وشملت الجولة قسم العزل والعناية الفائقة وقسم المختبر الطبي وقسم الأشعة للاطمئنان على صحة المصابين بالعناية المركزة وحالتهم الصحية.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة عقب الجولة الميدانية أن عدد الحالات بالمستشفى 12 حالة، منها حالتان على أجهزة التنفس الصناعي في حين أن باقي الحالات مستقرة مشيرا الى أن العمل جار على دعم المستشفى بعدد من العناصر الطبية لسد النقص في بعض التخصصات الطبية والطبية المساعدة.

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