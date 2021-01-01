أهالي أوباري يجددون المطالبة بصيانة طريق سبها والجنوب المتهالكة

طالب القائمون على حملة شباب أوباري لإماطة الأذى عن طريق المرشان، في بيان، الحكومات في شرق ليبيا وغربها بالإسراع في تجديد الطريق الرابطة بين سبها ومناطق الجنوب، وذلك ضمن المواصفات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الصحراوية .

وحاول شباب منطقة أوباري، تجاوز المحن والعقبات خلال حملة تطوعية استمرت 5 أيام متواصلة، من أجل كف الأذى عن طريق المرشان، الشريان التاجي الذي يربط مدينة سبها ببقية مدن الجنوب إلا أن هذه الجهود الأهلية تظل ذات تأثير محدود كما أنها تقدم حلولا إسعافية لا تقضي على المشكلة من جذورها.

وعلى الرغم من بساطة الحملة التي أقامها الشباب فإن نجاحها بشكل جزئي، في تخفيف سوء أوضاع الطريق المتهالكة، انعكس إيجابياً على نفوس السائقين، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة، بعد طمر الحفر وتسوية التشققات الكبيرة في طريق عانى منها المسافرون تعبا وتكبد أكثرهم خسائر بشرية ومادية طيلة العقود الماضية، دون أن تلتفت إليها الحكومات المتعاقبة.

وإن كانت المعالجة لم تصل إلى المستوى المطلوب، لكنها ستحافظ على سلامة الطريق لمدة تكفي حتى البدء بصيانة وإعادة رصف الطريق قبل وقوع الحوادث المؤلمة مرة أخرى إذا اتخذت الجهات المعنية قرارات جريئة.

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