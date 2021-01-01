ارتفاع أسعار كيلو الدجاج في سرت إلى 13 دينارا فى غياب رقابة الحرس البلدي

وسط غياب رقابة رجال الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد سرت، وجهاز الرقابة الإدارية، تشهد عدد من الحاجيات اليومية للمواطن، ارتفاعا كبيرا بمختلف الأسواق والمحال بسرت، إذ رصد مراسل «بوابة الوسط» بسرت أن أسعار كيلو الدجاج بالمحال، وصل اليوم إلى 13 دينارا بينما وصل سعر طبق البيض إلى 16 دينارا.

كما وصل سعر كيلو لحم الأغنام إلى 37 دينارا وكيلو لحم الإبل إلى 32 دينارا.

وشهدت الأسعار في سرت، ارتفاعا كبيرا لكافة السلع وسط شح السيولة النقدية بالمصارف، وتأخر مرتبات الموظفين والفوضى التى تعم الأجهزة الرقابية لمتابعة السوق المحلي والتجار.

وطالب عدد من المواطنين جهاز الحرس البلدي، بضرورة القيام بحملة لمتابعة الأسعار لكافة السلع واللحوم، باعتبارها حاجيات المواطن والعائلات الأساسية، مهددين بالمقاطعة.

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