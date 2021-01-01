معزب: تمسك” عقيلة صالح” باختيار كل إقليم لممثله لن يؤدي إلى أي توافق

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، إن ملتقي الحوار السياسي الليبي يواجه معضلة كبيرة تتعلق بشغل المقاعد الثلاثة في المجلس الرئاسي الجديد الذي يشرف على المرحلة التمهيدية المقبلة.

وتابع معزب في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، متمسك بأن كل إقليم يختار ممثله، مبينا أن حظوظ “عقيلة صالح” في الإقليم تدفع به لإشغال مقعد المنطقة الشرقية ثم يرأس المجلس الرئاسي إلا أن هذا الأمر يثير تخوف الأطراف الأخرى لمعايشتهم لتجربة “عقيلة صالح” كرئيس لمجلس النواب.

وأكد معزب أن الأطراف الأخرى يمكن أن تقبل بأي شخصية غير “عقيلة صالح” في رئاسة المجلس، موضحا أنه في ظل تمسك “عقيلة صالح” باختيار كل إقليم لممثله فلن تصل الأطراف إلى أي توافق.

وأضاف معزب أنه في حال انهيار العملية السياسية في ليبيا ستعود الأوضاع إلى المربع الأول وتستمر البلاد منقسمة، لافتا إلى أن هذا الانقسام سينعكس على الحالة الأمنية والاقتصادية، مبينا أن بعض الأطراف قد تستغل حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح في زعزعة الوضع بما يؤدي إلى مزيد من التشرذم والانقسام وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ليبيا وربما تعم بلدان مجاورة ذات الحالة.

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