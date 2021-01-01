مفوضية اللاجئين: سيتم استئناف رحلات إجلاء طالبي اللجوء في ليبيا خلال 2021

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها ستستأنف رحلات إجلاء طالبي اللجوء خلال هذا العام، وذلك بعد أن أنهت عمليتها فى إجلاء 130 شخصا من طالبي اللجوء في ليبيا ونقلتهم بأمان إلى رواندا في رابع وآخر رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020.

من جانبه قال رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، جون بول كافاليري، إن عمليات الإجلاء تعد شريان حياة مهما للاجئين في ليبيا، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات.

وحث كافاليري الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.

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