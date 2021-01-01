شلوف: لو لم يخرج المرتزقة قبل 22 يوماً ستصبح انتخابات ديسمبر 2021 كذبة أخرى

قال المحلل السياسي والأكاديمي جمال شلوف، إنه يتبقى 22 يوم على موعد خروج القوات الاجنبية والمرتزقة من كافة التراب الليبي بحسب اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بوقف اطلاق النار الذي رعته بعثة الأمم المتحدة.

أضاف “شلوف” على حسابه بفيسبوك اليوم الجمعة: “باقي 358 من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي حدده المنتدى السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة.. الموعد الاولى بعد 22 يوم هو اختبار لمصداقية بعثة الأمم المتحدة وجدية مجلس الامن وعملية برلين”.

وتابع “شلوف”: “إن لم ينفذ فاعلموا أيها الشعب الليبي انه أيضا موعد الانتخابات في 24 ديسمبر سيكون أيضا مجرد كذبة اخرى ووعد اخر سيتم مخالفته”.