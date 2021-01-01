بنغازي تحتضن ملتقى لدعم مبادرة القاهرة

أقيم في مدينة بنغازي ملتقى ضم أعيانا وحكماء ومنظمات مجتمع مدني لدعم مبادرة القاهرة التي تبناها المستشار عقيلة صالح، ونوه المشاركون بحق الأقاليم الليبية الثلاثة في اختيار ممثليهم.

وأكد المشاركون في الملتقى على عدد من النقاط من بينها عدم المساس بالمؤسسة العسكرية ودعم مسار 5+5 والمطالبة بأن تكون مدينة سرت مقرا للحكومة والرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى دعم دستور سنة 51 وخروج المرتزقة ودعم البعثة الأممية في جهودها نحو الحل السياسي .

يشار إلى أن مبادرة القاهرة جاءت في يونيو الماضي تتويجا للمبادرة المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقد لقيت إشادة وترحابا على المستوى الدولي والإقليمي، إذ رحبت الولايات المتحدة الأميركية بجهود مصر لوقف القتال في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حسب ما ذكرته الخارجية الأميركية في بيان لها، فيما أعلنت فرنسا دعمها لـ”إعلان القاهرة” عبر إشادة وزير الخارجية جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، إذ أكد ضرورة رحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وعربيا، أكدت المملكة الأردنية الهاشمية أن “إعلان القاهرة” بشأن ليبيا، يشكل “إنجازا مهما” لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تأييدها للمبادرة المصرية بشأن ليبيا للعودة إلى المسار السياسي ودعت الخارجية الإماراتية الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، كما أكدت المملكة العربية السعودية، تأييدها للإعلان مرحبة بكل الجهود الدولية التي تدعو لوقف القتال في ليبيا، حاثة جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار.

وعلى صعيد المنظمات الإقليمية رحبت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بالمبادرة المصرية، لإيقاف القتال في ليبيا.

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