مستشفى كندية ترحب بانضمام طبيب ليبي إلى طاقمها الطبي

انضم الطبيب الليبي الدكتور توفيق مسعود لمستشفى “تحالف تشاتام كينت الطبي” إحدى مستشفيات مدينة أونتاريو بمقاطعة أونتاريو الكندية.

ورحبت إدارة المستشفى بانضمام ثلاثة أطباء لطاقم وعملها وهم: الدكتور توفيق مسعود كطبيب نفسي، والدكتور بيفاند أشتراني والدكتورة ليندسي شينفيلد كأطباء في طب الطوارئ، و قال الدكتور برفيز فاروقي رئيس هيئة الموظفين بالمستشفى في بيان صحفي “يسعدنا أن نرحب بالأطباء أشتراني ومسعود وشينفيلد في فريقنا الطبي ومجتمع تشاتام كينت”.

وأضاف “ستكون مساهماتهم في برامجنا وخدماتنا إضافة رائعة إلى المستشفى وستساعدنا على تعزيز التزامنا بتقديم رعاية تتمحور حول المريض والأسرة.”

وحصل الدكتور مسعود على بكالوريوس الطب من كلية الطب بجامعة طرابلس بليبيا وأصبح عضوًا في الكلية الملكية للأطباء النفسيين في المملكة المتحدة عام 2010. وحصل على شهادة إتمام التدريب المتخصص في الطب النفسي من كلية الطب النفسي بأيرلندا في عام 2014.

والدكتور مسعود عضو في الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا منذ عام 2017.

وبدأ مسعود حياته المهنية يمارس في أماكن مختلفة في بريطانيا وأيرلندا. انضم إلى هيئة الصحة في ساسكاتشوان كطبيب نفسي عام للبالغين في عام 2016. وشغل مؤخرًا مناصب طبيب نفسي مجتمعي في عيادة ريجينا للصحة العقلية في ريجينا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكاتشوان.

وقال الدكتور مسعود “كان مجتمع تشاتام كين جذابًا لي لعدة أسباب: إنه حجم رائع لتحقيق توازن جيد بين العمل والحياة، ومكان مثالي لعيش أسرة شابة وتتحلى بمناخ أكثر دفئا”، وأضاف مسعود في البيا: “يمكنك الاستمتاع بفوائد مدينة صغيرة بينما تعيش بالقرب من مراكز أكبر”.