سفير الاتحاد الأوروبي: الأسابيع القادمة ستكون «حاسمة لليبيا»

تمنى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، عاما سعيدا وهادئا في 2021، مضيفا أن الأسابيع القادمة ستكون «حاسمة بالنسبة لليبيا».

وشدد جوزيه، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة.

وتابع أن تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية والدور المهم للاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مع خوسيه ساباديل، وقائد عملية «إيريني» الأوروبية فابيو أغوستيني، نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرين وأهمية التنسيق مع دول المصدر، حسب تغريدة على حساب البعثة الأوروبية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

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