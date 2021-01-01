المحجوب: اللجنة العسكرية هي التي ستحدد عدد المراقبين الدوليين وإلى أي دول ينتمون

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، أن المقترح الأممي بإرسال مراقبين دوليين لليبيا من بنود اتفاق جنيف وتضمنه اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أنه حسب ما ورد في اتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار يتم اختيار المراقبين من دول يرضى عنها الطرفان وبمواصفات فنية محددة بغرض مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح المحجوب أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على أن يكون هناك مراقبون دوليون لمراقبة اتفاق وقف إطلاق الموقع في 23 أكتوبر الماضي ويتم مناقشة ذلك بين اللجان الفنية المختصة.

وأكد المحجوب أن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة هم من سيحددون عدد المراقبين وإلى أي دول ينتمون.

وشدد المحجوب على أن ما تضمنه الاتفاق في جنيف يمكن العمل به من خلال التوافق بين الطرفين.

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