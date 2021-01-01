الخاسر المواطن والمستفيد الدولار.. السراج يطعن على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلق بسعر الصرف

طالب المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج في كتاب له لإدارة القانون يطلب تقديم طعن في قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير.

الكتاب الذي أصدره “الرئاسي” اليوم الجمعة ذكر فيه إن “عدم دعوة وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي بصفته، بعد قيام مجلس إدارة المصرف بدعوة مراجع غيث بدلاً عنه رغم سقوط عضويته بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية” وفق قوله.

ومن شأن قبول الطعن من قبل ادارة القانون ستعتبر كافة قرارات المجلس المتخذة باطلة، بما في ذلك تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك، وهو ما يرفع من سعر الدولار ويكبد المواطنين خسائر كبيرة أولها ارتفاع معدلات التضخم.