«بوابة إفريقيا الإخبارية» تطلق منصتها الخاصة بقصص الفيديو والبودكاست

أطلقت، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، “بوابة إفريقيا الإخبارية” منصتها الخاصة بقصص الفيديو والبودكاست تزامنًا مع بداية العام الجديد. ويأتي هذا المولود الجديد لإثراء المحتوى الإعلامي الذي تقدّمه مؤسسة “بوابة إفريقيا الإخباريّة” لمتابعيها وقرائها من ليبيا والوطن العربي.

وتسعى البوابة من خلال هذه المنصة الجديدة AfrigateStories إلى تقديم قصص مصوّرة ومحكيّة ذات بعد ثقافي واجتماعي وتاريخي وحتى إخباري، مواكبة لتطورات الإعلام الرقمي والوسائط التقنيّة.

وتضاف هذه المنصّة إلى جملة ما تقدّمه مؤسسة “بوابة إفريقيا الإخباريّة” لمتابعيها في ليبيا والبلدان العربيّة من منصّات إخبارية وتحليلية. فمع البوابة الإخبارية، والبوابة الاقتصادية، والبوابة الرياضيّة، ومجلّة “المرصد” ذات المحتوى التحليلي التي تصدر كلّ خميس، وصحيفة “الأسبوع الليبي” التي تصدر كل يوم اثنين، تأتي منصّة AfrigateStories لتوسّع قاعدة إنتاجات وإصدارات مؤسسة “بوابة إفريقيا الإخبارية” ولتقربها من مختلف الشرائح والمتابعين، لتواصل ريادتها على مستوى الصحافة الرقميّة في ليبيا.

وإذ نقدّم لكم منصتنا الجديدة بمناسبة العام الجديد، عبر الرابط أسفله، نتمنى لكم عاما سعيدًا، وكل عام وأنتم بألف خير.

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