وضع حجر الأساس لتشييد مدرسة في بلدة تندميره

وضع عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو حجر الأساس لبناء مدرسة في منطقة تندميرة بحضور عدد من أهالي وأعيان ومشايخ البلدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مخطط متكامل قام المجلس البلدي بإعداده لتشييد مجموعة من المدارس في المنطقة وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء المدارس في أسرع ما يمكن وذلك في سبيل تطوير قطاع التعليم والتربية وتحسين ظروف العمل بالنسبة للطلبة والمدرسين.

يشار إلى أن عميد بلدية “كاباو”، مراد مخلوف، ورئيس الحرس البلدي، المقدم جمعة ربيع؛ قد وضعا في وقت سابق حجر الأساس لمشروع بناء مبنى جهاز الحرس البلدي في البلدية، بحضور عدد من الأعيان والمشايخ وأعضاء من المجلس البلدي بكاباو، بجوار مستشفى كاباو، ومركز شرطة البلدية؛ على أمل تزويد الجهاز بالسيارات والمعدات اللازمة لإتمام مهام الحرس البلدي.

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