مدير أمن بنغازي يعلن حالة الاستنفار الأمني «تحسبا لأي طارئ»

أعلن مدير أمن بنغازي، العقيد ونيس أحمد الشكري، حالة الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، في المدينة «تحسباً لأي طارئ ومواجهة أي محاولات خارجة عن القانون».

جاء ذلك خلال عقد مدير أمن بنغازي اليوم، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحضور مُعاون الشؤون العامة العقيد خالد سعد هويدي، ومُعاون الشؤون الأمنية العقيد محمد الحداد، ومدير مكتب مُدير الأمن العقيد سراج الشيخي، مع رؤساء مراكز الشُرطة بمدينة بنغازي والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة لمُديرية الأمن، بحسب بيان للمديرية اليوم.

وأعلن مدير الأمن عن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مدينة بنغـازي، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة والشوارع الرئيسية للتصدي لأي «محاولات خارجة عن القانون».

كما شملت الخطة تكثيف التواجد الأمني والدفع بالقوة العمومية لمُديرية أمن بنغـازي بالكامل، ومشاركة الجميع حتى الذين في المكاتب والشؤون الإدارية، والدفع بهم جميعاً في العمل الميداني لتأمين مدينة بنغـازي الحبيبة .

وشدد مُدير الأمن على ضرورة اليقظة والحذر، وأصدر تعليماته بزيادة التعزيزات الأمنية وإعلان الاستنفار الأمني في كافة اختصاصات مراكز الشُرطة، وتشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية.

وشملت الخطة الموضوعة؛ انتشار الكمائن الأمنية على الطرق الداخلية والرئيسية، وتسيير قوات الأمن دوريات شُرطية على بعض الأحياء لضبط المطلوبين لدى العدالة .

فيما شدد مُدير الأمن على حسن معاملة المواطنين، والإرتقاء بمستوى الأداء الأمني، وما تقدمه مراكز الشُرطة من خدمات أمنية نجدةً للمظلوم، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا