جولة تفتيشية لصحة الوفاق على عدد من المراكز والمستشفيات

قامت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق بعدة زيارات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية داخل طرابلس وخارجها

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الزيارة تهدف للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة الصحية على أكمل وجه وتم خلالها حصر الأخطاء والتجاوزات والمخالفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين .

وشملت الجولات مستشفيات الرازي للأمراض النفسية ومستشفى بوسته ومستشفى الحروق والتجميل ومركز قرطبة لغسيل الكلى ومستشفى القربولي العام والمركز الوطني للقلب تاجوراء، ومستشفى الرياينة القروي، ومستشفى زوارة، ومركز السكر والغدد الصماء الخمس، ومستشفى مزدة العام.

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