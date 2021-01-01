ليبيا الان

جولة تفتيشية لصحة الوفاق على عدد من المراكز والمستشفيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق بعدة زيارات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية داخل طرابلس وخارجها

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الزيارة تهدف للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة الصحية على أكمل وجه وتم خلالها حصر الأخطاء والتجاوزات والمخالفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين .

وشملت الجولات مستشفيات الرازي للأمراض النفسية ومستشفى بوسته ومستشفى الحروق والتجميل ومركز قرطبة لغسيل الكلى ومستشفى القربولي العام والمركز الوطني للقلب تاجوراء، ومستشفى الرياينة القروي، ومستشفى زوارة، ومركز السكر والغدد الصماء الخمس، ومستشفى مزدة العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك