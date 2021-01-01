الاتحاد الأوروبي: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا

ليبيا – قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه ساباديل إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

وجاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي اليوم الجمعة،بمناسبة حلول العام الجديد من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة

ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية