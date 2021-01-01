معزب: في حال انهيار العملية السياسية ستعود الأوضاع إلى المربع الأول وتستمر ليبيا منقسمة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنه في حال انهيار العملية السياسية، ستعود الأوضاع إلى المربع الأول وتستمر ليبيا منقسمة.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أضاف أن ذلك الانقسام سينعكس على الحالة الأمنية والاقتصادية وأن بعض الأطراف قد تستغل حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح في زعزعة الوضع بما يؤدي إلى مزيد من التشرذم والانقسام وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وربما تعم بلدان مجاورة ذات الحالة.

وأشار إلى أن الحوار السياسي الليبي يواجه معضلة كبيرة تتعلق بشغل المقاعد الثلاثة في المجلس الرئاسي الجديد الذي يشرف على المرحلة التمهيدية المقبلة.

ورأى أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مُصِرّ على أن كل إقليم يختار ممثله خاصة أن حظوظه في الإقليم تدفع به لإشغال مقعد برقة ثم يرأس المجلس الرئاسي إلا أن هذا الأمر يثير تخوف الأطراف الأخرى، لمعايشتهم لتجربة عقيلة كرئيس لمجلس النواب.

معزب لفت إلى أن الأطراف الأخرى يمكن أن تقبل بأي شخصية غير عقيلة صالح في رئاسة المجلس، إلا أنه في ظل تمسك عقيلة صالح باختيار كل إقليم لممثله فلن تصل الأطراف إلى أي توافق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية