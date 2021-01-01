استفتاء 218.. الحامدي شخصية العام وفتحي باشاغا ثانيا

يغلق عام 2020 أبوابه على الكثير من الأحداث التي كان لها الأثر الواضح في إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.

وانعكست الأحداث والمتغيرات بشكل مباشر على واقع الليبيين بين تطلعاتهم لتأسيس دولة القانون والعدالة وعظم التحديات والاستحقاقات القادمة.

وأجرت قناتا “218” و”218 نيوز” استفتاء عبر صفحاتها ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “شخصية العام 2020” لمجموعة تضم شخصيات برزت أدوارها بشكل نوعي خلال 2020.

وتنافس في استفتاء “218”، 5 شخصيات هي النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوافق فتحي باشاغا، وعميد المجلس البلدي لبلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي، ومكتب النائب العام، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتفاعل الليبيون بكثافة مع الاستفتاء في جميع منصات “218” بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتحصل عميد المجلس البلدي لبلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي على لقب شخصية عام 2020 لهذا العام بعد احتلاله المركز الأول من الأصوات بنسبة 31.9%.، في حين حل وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ثانيا بنسبة أصوات بلغت 27.2%، وجاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ثالثا بنسبة أصوات بلغت 26.4% ، وجاء النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ومكتب النائب العام في المركزين الأخيرين بنسب بلغت 9.8%.، 4.7%. على التوالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية