سيف الإسلام القذافي يفوز بشخصية العام 2020 في ليبيا

حقق سيف الإسلام القذافي، فوزا ساحقا في التصويت الذي طرحته بوابة إفريقيا الإخبارية، أمام قرائها عن شخصية العام 2020 في ليبيا.

وجاء فوز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بفارق كبير من بين خمسة عشرة شخصية ليبية تم اختيارها بشكل روعي فيه التوزيع الجغرافي والانتماء السياسي، حيث تمكن من جمع ثلاثة أرباع الأصوات، فيما اكتفى البقية والبالغ عددهم 14 شخصية بربع أعداد المشاركين في التصويت من قراء ومتابعي البوابة.

وفي التفاصيل جاء سيف الإسلام منفردا في المقدمة بنسبة 74.5 %، فيما حقق أقرب منافسيه خليفة حفتر 13.1%، أما عقيلة صالح فحقق 5.8 %، وفتحي باشاغا اكتفى بـ 2%، وتوزعت بقية الأصوات على بقية المتنافسين الذين لم يحقق أي منهم 1 صحيح في المائة من مجموع الأصوات التي تجاوزت 3800 صوت.

وتتوجه إدارة بوابة افريقيا الإخبارية، بالشكر لكل من شارك بالتصويت والتفاعل، وتؤكد أنها توخت الحياد التام واعتمدت بشكل كامل على تقنية التصويت المجردة في الوصول غلى هذه النتيجة.