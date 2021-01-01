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أكار: القوات المسلحة التركية ستواصل أنشطتها بحزم في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار  إن “القوات المسلحة التركية” ستواصل أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمالي العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجة.

أكار وخلال زيارة تفقدية رفقة قادة الجيش التركي إلى قيادة فرقة المشاة الآلية السادسة بولاية كيليس (جنوب) المتاخمة للحدود مع سوريا أضاف بحسب الأناضول :” أن الجيش التركي في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكافة الدل الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا” دون أن يشير إلى دور بلاده في نقل أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لدعم مسلحي الوفاق.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الا تستحى من الكذب يااكار ياحمار فالعالم كله راى كيف اصبح اردوغان كلب جربان فى كل مكان بعد ان تلقى خوازيق حمر فى مؤخرته واحد سرت الجفرة بهد ان ظهر اردوغان يتوهم انه سيسيطر على الموانئ النفطية وبعد ان حدد السيسى خط احمر لم يستطع اى كلب تركى تخطى الخط نحو النفط المحمى باسود قادرة على افتراس كلابكم وفى شرق المتوسط خط احمر فرنسى منع المعتوه من الحصول على اى شفطة غاز رغم وجود جزيرة يونانية تبعد عن تركيا مئات الامتار ياحمار وتبعد عن اليونان مائة كيلومتر ومع ذلك الغاز المقايل لها لليونان اما فى ادلب بسوريا فراينا هزيان اردوغان وانه سبخرج قوات الاسد وطلع كلام نسوان فالاتراك هم من انسحبوا من نقط مراقبة فى ادلب باوامر من بوتن السبد المطاع من اردوغان يستغله كلب مسعور لصالحه اخرها تهديد الاكراد اذا لم يسلموا عين عيسى للنظام سيعطى ضوء اخضر لكلبه المطيع اردوغان لمهاجمتهم وقد حدث بالفعل اتفوووه عليكن جيش الدعارة التركى

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