أكار: القوات المسلحة التركية ستواصل أنشطتها بحزم في ليبيا

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن “القوات المسلحة التركية” ستواصل أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمالي العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجة.

أكار وخلال زيارة تفقدية رفقة قادة الجيش التركي إلى قيادة فرقة المشاة الآلية السادسة بولاية كيليس (جنوب) المتاخمة للحدود مع سوريا أضاف بحسب الأناضول :” أن الجيش التركي في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكافة الدل الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا” دون أن يشير إلى دور بلاده في نقل أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لدعم مسلحي الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية