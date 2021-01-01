سبها تنظم جلسة حوارية حول دعم الاستثمارات في المدينة

نظمت غرفة التجارة والصناعة سبها جلسة حوارية حول الاستثمار والمخاطر التي تواجهه تحت شعار (تحديد فرص الاستثمار المحتملة).

وأدار الجلسة عضو هيئة التدريس بجامعة سبها أبو عزوم اللافي، بحضور مدير فرع هيئة تشجيع الاستثمار بالمنطقة الجنوبية ورئيس مجلس رجال الأعمال؛ وعدد من المهتمين والنشطاء بالجانب الاستثماري.

وتضمن النقاش خلال الجلسة أهمية البيئة الاستثمارية وشروط نجاحها، بما يدعم جذب رؤوس الأموال للمدينة، إضافة إلى التطرق إلى مهارات دراسات السوق واستعراض المخاطر لأي مشروع، كما شدد الحاضرون على ضرورة دعم الشباب وتوفير فرص الاستثمار لهم.

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