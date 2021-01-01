عودة تدفق مياه الشرب إلى الجزء الشرق من بلدية بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، مساء اليوم الجمعة «عودة تدفق مِياه الشُرب للجُزء الشرقي للبلدية» وذلك بعد اتمام أعمال استبدال صمامات التحكم والعزل لغرفة تخفيض الضغط رقم (4) بمفترق حي المساكن الجاهزة قرب طريق المطار.

كما أعلنت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» اتمام «أعمال ربط خط 400 مم بطريق العروبة واستبدال الصمامات بمحطة الماجوري» من قبل العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

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وأكدت البلدية «عودة تدفق مِياه الشُرب للجُزء الشرقي من البلدية الآن»، مشيدة بجهود العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وغُرفة العمليات والطوارئ بالبلدية على جُهودهم.

وسبق أن نوهت بلدية بنغازي عن تنفيذ أعمال الصيانة، كما أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الخميس، قطع المياه عن معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي اليوم الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

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