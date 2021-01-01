أردوغان: نفتخر بالإنتصارات التي حققناها في ليبيا عام 2020

ليبيا – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بالغ افتخاره جراء ماوصفها بـ” الانتصارات” التي إعتبر بأن قواه ومرتزقته السوريين حققوها في ليبيا، وإقليم “قره باغ” الأذربيجاني.

أردوغان وفي رسالة مصورة أمس الخميس نشرها بمناسبة حلول العام الجديد استعرض فيها أهم الإنجازات التركية في 2020 قال :” تركيا قدمت الدعم لحكومة الوفاق وأحبطت بذلك المخططات الإمبريالية هناك، وقطعت الطريق أمام مساعي الانقلابيين بالسيطرة على طرابلس، الأمر الذي ساهم في إطلاق مساعي الحل السياسي بالبلاد” حسب زعمه.

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل إستمراره في ارسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لدعم مسلحي الوفاق، حيث وصل عدد المرتزقة الذين ينقلهم أردوغان من سوريا إلى غرب ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.