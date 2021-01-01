الأجهزة الرقابية في غدامس تتفقد محال بيع اللحوم

باشرت اللجنة المشكلة بناء على اجتماع الأجهزة الرقابية والأمنية في غدامس نشاطاتها بإقامة جولة تفتيشية توعوية في محال القصابين وبيع اللحوم الكائنة بنطاق بلدية غدامس.

وباستخدام الحقيبة الذكية تم الكشف على صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المصاحبة لها، ومعايرة أماكن التخزين والمبردات، للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات القياسية الصحية الواجب توافرها للحفاظ على سلامة المواطن والمستهلك.

ولوحظ خلال الجولة التزام الباعة والتجار بتوخي الإرشادات الصحية التي قدمت لهم خلال الجوالات التفتشية السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا