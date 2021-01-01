المرصد السوري: إستياء في أوساط مرتزقة أنقرة في ليبيا على خلفية التأخير بتسليم مستحقاتهم المادية

ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له اليوم الجمعة أن حالة من الإستياء تسود في صفوف المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وذلك على خلفية مستحقاتهم المادية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن قادة الفصائل كفرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين،ولم يكتفوا بذلك فحسب،حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أميركي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.

ولفت المرصد قبل أيام إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك.

وأضاف أنه على الرغم من التوافق الليبي – الليبي،حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سورية لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً تحديداً من منتصف شهر نوفمبر الفائت من العام الجاري وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021 القادم فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب بقاءهم هناك.

يشار إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن،بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18،عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية