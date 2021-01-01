السيطرة على حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الجمعة، إن فرق الإطفاء باشرت في السيطرة على حريق شب بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن بلاغا ورد إلى إدارة السلامة العامة «عند حوالي الساعة السادسة مساء ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020» باندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأضافت أن فرقة المناوبة بمركز الإطفاء بإدارة السلامة العامة «قامت بالتوجه بسيارة الإطفاء إلى الحريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس»، مشيرة إلى أن «الحريق كان تحت برج خط 220 ك.ف السرّاج».

وأكدت الشركة أن «فرقة الإطفاء باشرت بالسيطرة على الحريق باستخدام المياه» وذلك «بعد أخد الاحتياطات اللازمة لحماية فريق الإطفاء وتحوّطات الأمان من التيار الكهربائي لخط الجهد الفائق حيث يتعذر فصل الخط»، لافتة إلى أن الدخان المتصاعد جراء الحريق كان «يؤثر سلباً على كفاءة عمل وحدات التوليد بالمحطة».

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