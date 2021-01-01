حزب ألماني يدعو مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لحل الميليشيات المسلحة في ليبيا

ليبيا – دعا الأمين العام المساعد للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحزب اليساري الألماني “دي لينكه” إبراهام هورست إلى تدخل فوري لمجلس الأمن والعمل من الآن على حل الميليشيات والجماعات الإرهابية والنقاط العسكرية المدعومة من الخارج.

هورست وفي تصريح لصحيفة “البيان” طالب مجلس الأمن بضرورة نزع السلاح والعمل سريعاً على تشكيل قوات أمنية وعسكرية مشتركة كما نصت الاتفاقات الأولية الناجحة حتى الآن بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف:” الجميع يعلم علم اليقين أن تركيا سوف تعمل بكل قوتها على إشعال الفوضى ونسف جهود الحل السياسي سواء الآن أو خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأكد هورست على ضرورة تطهير الداخل الليبي بشكل كامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل الوصول لمرحلة الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية