مؤسسة النفط توقع عقد لحفر 10 آبار مياه بالمنطقة الجنوب

ليبيا – وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس عقد لحفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على البلديات (أوباري ، الغريفة ، بنت بيّه) برعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول وتنسيق ومتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن حفر الآبار يأتي لحل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أن مشروع حفر الآبار يعتبر جزء من مشروع متكامل يشمل ايضا صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الاخرى،لافتة إلى أن هذا المشروع المتكامل سيساهم من التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية