السراج يطالب بالطعن في قرارات المركزي الخاصة بسعر الصرف

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، إدارة القانون بتقديم طعن في قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير.

وذلك من خلال بيان أصدره السراج اليوم الجمعة ذكر فيه إن عدم دعوة وكيل وزارة المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة أبو بكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي بصفته، بعد قيام مجلس إدارة المصرف بدعوة مراجع غيث بدلاً عنه رغم سقوط عضويته بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية، بحسب قوله.

ومن شأن قبول الطعن من قبل إدارة القانون أن تعد كافة قرارات المركزي المتخذة باطلة، بما في ذلك تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك، وهو ما يرفع من سعر الدولار ويكبد المواطنين خسائر كبيرة أولها ارتفاع معدلات التضخم، وفق تعبيره.

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