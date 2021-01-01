ورشة لفنيي المختبرات حول التأكيد المعملي لفيروس كورونا

تتواصل أعمال الورشة التدريبية لفنيي المختبرات حول التأكيد المعملي لفيروس كورونا والأمن والأمان الحيوي داخل المعامل للمتدربين من مناطق سبها وترهونة والزنتان وبراك الشاطئ.

وتهدف الورشة التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتعاون ودعم من مكتب منظمة الصحة العالمية للرفع من مستوى جاهزية الفنيين داخل المختبرات وتحديث المعلومات الفنية في هذا المجال.

يشار إلى أن إجمالي الحالات التراكمي لإصابات كورونا في ليبيا وصل حتى اليوم الجمعة إلى 100744 حالة، فيما أظهرت أحدث إحصاءات كورونا، المنشورة على منصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رصد تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم، رفعت بدورها الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في ليبيا إلى 1487 حالة.

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