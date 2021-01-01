تحسبا لأي طارئ .. أمن بنغازي تعلن حالة الاستنفار

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير أمن بنغازي العقيد ونيس أحمد الشكري حالة الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعداد القصوى في المدينة ” تحسباً لأي طارئ ومواجهة أي محاولات خارجة عن القانون”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد اليوم الجمعة، بحضور مُعاون الشؤون العامة عقيد خالد سعد هويدي، ومُعاون الشؤون الأمنية عقيد محمد الحداد، ومدير مكتب مُدير الأمن العقيد سراج الشيخي، مع رؤساء مراكز الشُرطة بمدينة بنغازي والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة لمُديرية الأمن، بحسب بيان للمديرية .

وأعلن مدير الأمن عن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مدينة بنغـازي، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة والشوارع الرئيسية للتصدي لأي “محاولات خارجة عن القانون”.

كما شملت الخطة تكثيف التواجد الأمني والدفع بالقوة العمومية لمُديرية أمن بنغـازي بالكامل، ومشاركة الجميع حتى الذين في المكاتب والشؤون الإدارية والدفع بهم جميعاً في العمل الميداني لتأمين المدينة .

وأكد مُدير الأمن ضرورة اليقظة والحذر وأصدر تعليماته بزيادة التعزيزات الأمنية وإعلان الاستنفار الأمني في كافة اختصاصات مراكز الشُرطة، وتشديد الحراسات الأمنية وشن حملات مرورية وأمنية، مشددا على حسن معاملة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم .

وشملت الخطة الموضوعة انتشار الكمائن الأمنية على الطرق الداخلية والرئيسية، وتسيير قوات الأمن دوريات شُرطية على بعض الأحياء لضبط المطلوبين لدى العدالة .