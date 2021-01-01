“العول”: تطبيق سعر الصرف الجديد 4 يناير و محاولات الحيتان للتشويش على القرار بائسة

“العول”: تطبيق سعر الصرف الجديد 4 يناير و محاولات الحيتان للتشويش على قرار تعديل الصرف بائسة

قال عصام العول مدير مكتب الإعلام السابق بمصرف ليبيا المركزي، إن قرار مجلس إدارة مصرف المركزي بشأن تحديد سعر الصرف الجديد أصبح سارياً ومعمول به في كافة المصارف التجارية اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم 4 يناير الجاري ، المنظومة جاهزة للعمل في التاريخ المحدد والمصارف التجارية تم التعميم عليها وستقدم خدماتها للزبائن بالسعر الجديد الاسبوع القادم وسيتبعها بعون الله وفرة في السيولة تدريجياً.

وأضاف العول فى تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك، ما تشاهدونه الآن من محاولات مستميتة من بعض الحيتان للتشويش على قرار تعديل سعر الصرف ما هي إلا محاولات يائسة من المضاربين وأذنابهم الذين تجاوزهم زمن الفساد في سعر الصرف الموازي وبذخ الاعتمادات الوهمية.