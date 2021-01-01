غالب الزقلعي ينفى طعن السراج على قرار المصرف المركزي الخاص بتوحيد سعر الصرف

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي طعن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي على قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر الصرف، مؤكدا ترحيب الرئاسي بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف.

وقال غالب الزقلعي فى تغريده له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” ننفى ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن فى قرار مصرف ليبيا المركزي القاضى بتوحيد سعر الصرف، وعلى العكس فقد عبر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء فى انتعاش الإصلاحات الاقتصادية”.

وكانت أخبار متداولة اليوم الجمعة بأن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج طالب في كتاب له لإدارة القانون بتقديم طعن في قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير.