الدكتور سيف الإسلام القذافي شخصية العام 2020 في ليبيا

فاز الدكتور سيف الإسلام القذافي، في التصويت الذي طرحته بوابة إفريقيا الإخبارية، عن شخصية العام 2020 في ليبيا.

وحقق الدكتور سيف الإسلام القذافي الفوز في هذا التصويت بفارق كبير من بين 15 شخصية ليبية تم اختيارهم بشكل رُوعي فيه التوزيع الجغرافي والانتماء السياسي، حيث تمكن من جمع ثلاثة أرباع الأصوات، فيما اكتفى البقية والبالغ عددهم 14 شخصية بربع أعداد المشاركين في التصويت من قراء ومتابعي البوابة.

وجاء الدكتور سيف الإسلام منفردا في المقدمة بنسبة 74.5 %، فيما حصل أقرب منافسيه “حفتر” على 13.1%، أما عقيلة صالح فحقق 5.8 %، وفتحي باشاغا اكتفى بـ 2%، وتوزعت بقية الأصوات على بقية المتنافسين الذين لم يحقق أي منهم 1% من مجموع الأصوات التي تجاوزت 3800 صوت.

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