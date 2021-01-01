الصغير: إجراءات المركزي تحرم الرئاسي من دخل بالمليارات

علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة المؤقتة، حسن الصغير، على مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة من إدارة القانون بوزارة العدل بفتوى بصحة الإجراءات المتخذة من مجلس إدارة المركزي.

واعتبر الصغير، أن السبب هو أن إجراءات المركزي تحرم ” الرئاسي” من دخل بمليارات ناتجة من رسم بيع النقد الأجنبي، فحتى الآن لم يسحب ” الرئاسي” قرار رسم البيع على النقد الأجنبي ولا يزال سارياً وقرارت مجلس إدارة المصرف المركزي لا تلغي قرارات ” الرئاسي”.

ولفت الصغير، إلى أن النتيجة هي أن سعر الدولار الرسمي مضافا إليه رسم بيع النقد الأجنبي المفروض من ” الرئاسي” واعتبارا من يوم الأحد هو أكثر من سبعة دينار.

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