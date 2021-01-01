الصديق يتهم “الكيب” و “رجب” بانتحال صفة إدارة المصرف الليبي الخارجي

اتهم محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، كلا من رئيس مجلس إدارة البنك الخارجي المكلف من قبل الجمعية العمومية الجديدة للبنك “عبد اللطيف الكيب” والمدير العام الجديد” أحمد رجب” بانتحال صفة إدارة المصرف الليبي الخارجي من خلال مراسلتهما للبنوك الأجنبية بالخارج.

وقال “الصديق” في خطاب لـ “الكيب” و “رجب” إن قيامهما بإرسال رسالة سويفت للبنوك الأجنبية بالخارج في الـ 30 من ديسمبر الماضي هي إجراءات مخالفة للقانون ولتعليمات أعلى سلطة نقدية في البلاد( المصرف المركزي)، بحسب نص الخطاب.

وحمل “الصديق” كلا من “الكيب” و”رجب” المسؤولية القانونية عن أية إجراءات تترتب على رسالة السويفت الصادر عنهما، وفقا للخطاب.

وأضاف الصديق أن المصرف المركزي لن يعتد بما يصدر عنهما من إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24