قبيل التدريب المشترك مع تركيا.. النمروش يتفقد قاعدة الخمس البحرية

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش، ورئيس أركانه محمد الحداد، تفقدا، الجمعة، قاعدة “الخمس” البحرية شرقي طرابلس، استعدادا لتنفيذ برنامج تدريب مشترك مع القوات التركية.

والتقى النمروش، بجنود وضباط من الجيش التركي يشرفون على تدريب أفراد من قوات ” الوفاق “.

يذكر أن ما تسمى بعملية “بركان الغضب” كانت قد أشارت إلى أن الزيارة تهدف للوقوف على اكتمال الاستعدادات لتنفيذ برامج التدريب المشتركة لأفراد قوات “الوفاق “، و أن هذا التدريب يأتي ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي لقوات “الوفاق” في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين الطرفين، حسب قولها.

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