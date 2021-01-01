بالصور.. تسيير أول رحلة إلى تونس بعد استئناف العمل بمطار مصراتة

أعلن مطار مصراتة الدولي تسيير اولى الرحلات الجمعة الى مطار تونس العاصمة مع استئناف الرحلات الجوية الجمعة من وإلى المطار.

وأوضحت إدارة المطار، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الأمور سارت على النحو المطلوب»، بعد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تحوير صالة الوصول بالمطار لتصبح صالة وصول ومغادرة.

بالصور: مطار مصراتة قبل استئناف الرحلات الجوية اليوم

ومن المقرر استخدام صالة الوصول بالمطار موقتا لمغادرة ووصول الرحلات، إلى حين الانتهاء من أعمال إنشاء صالة مغادرة جديدة بدلا من المحترقة والجاري العمل على تنفيذها من طرف المجلس البلدي مصراتة، بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وفي أغسطس الماضي، شب حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، فيما هرعت قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران. وتداول حينها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر ألسنة اللهب للنيران التي سيطرت على جزء كبير من الصالة.

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