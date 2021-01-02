طيران البراق يعلن عن رحلات جوية بين بنغازي والإسكندرية قريبا

أعلنت شركة طيران البراق للخطوط الجوية، أنها تستعد لإطلاق خط رحلات مباشر بين بنغازي ومدينة الإسكندرية في مصر، خلال الفترة المقبلة، بحسب إيجاز صحفي مقتضب دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت شركة البراق، قد أعلنت عن انطلاق أولي رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي في أكتوبر الماضى، بواقع رحلتين يوميا ما عدا السبت، وقد ذكرت آنذاك في إيجاز صحفي

جدول الرحلات الداخلية (طرابلس/بنغازي) للطيران، وشمل الجدول انطلاق الرحلة الأولى في الساعة 11:10 من مطار معيتيقة إلى مطار بنغازي، بينما الرحلة الثانية التي ستنطلق غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا ستكون من مطار بنغازي عائدة إلى معيتيقة.