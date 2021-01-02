شركة الواحة: استمرار أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقلى السماح و السدرة النفطي

أعلنت شركة الواحة للنقط، استمرار أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي .

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، يستمر العمل بشكل منتظم من أجل صيانة واستبدال أجزاء متهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام (32)بوصة التي تربط بين حقل السماح ومحطة القطار وحقل الظهرة حتى ميناء السدرة بطول 123كم بمختلف المواقع وعددها أربع مواقع مستهدفة بالتعاون بين أدارة العمليات ومتابعة عملية الإنشاء من قبل قسم الهندسة وبدعم قسم الخدمات والنقل، وقسم الحماية من التآكل ومع تطبيق معايير السلامة المعمول بها في الشركة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع المدة القريبة القادمة.