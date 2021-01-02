المحامية التونسية وفاء الشاذلي: الحل في ليبيا عسكري والجيش الوطني قادر على حسم الأمور لصالحه

تونس 02 يناير 2021 (وال)- أعربت المحامية التونسية وفاء الشاذلي السبت، عن ثقتها في قدرة الجيش الوطني الليبي على حسم الأمور لصالحه عسكريًا في ليبيا، وانعكاس ذلك على باقي المنطقة.

وقالت الشاذلي – على حسابها في موقع فيسبوك: “أنا متابعة لحظة بلحظة لما يحدث بليبيا، وكيف لا وأنا اعتبر أن الملف الليبي هو نفس ملف تونس، فقط أنا أنتظر جيشًا عظيمًا سيحسم ويقلب الموازين عسكريًا، وستنعكس انتصاراته على كامل المنطقة، والحل للأسف عسكري وفق قولها. (وال- تونس) ر ت

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