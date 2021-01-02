“داخلية باشاغا” تطلق حملة تشجير للشوارع والمتنزهات

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق، انطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار (شاركوا)”،اليوم السبت، بتنظيم من جهاز الشرطة الزراعية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وبمشاركة مفوضية الكشافة والهلال الأحمر وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، ستكون البداية لحملة التشجير بمنتزه النقازة وسيتولى جهاز الشرطة الزراعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالإشراف على هذه الحملة، وتقديم كل الدعم لها لإعادة إحياء الحدائق والمنتزهات وحفاظاً على الغطاء النباتي.

ويأتي قرار الحملة أن اجتمع فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، بشركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، الثلاثاء الماضي، وبعدها أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتخصيص مليار دينار ليبي لصالح ” وزارة الداخلية.