أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، افتتاح مستشفى أبوصرة القروي بمدينة الزاوية في أول أيام السنة الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتفال حضره عدد من الشخصيات الرسمية، منهم من وزارة الصحة، مدير إدارة الشؤون الطبية مدير إدارة المشروعات مدير إدارة التفتيش والمتابعة.

كما حضر الافتتاح بعض المسؤولين من المجلس الرئاسي وبعض النواب بمجلس النواب ، ووكيل وزارة المالية ، ومدير مركز الرقابه على الأغذية و الأدوية ، ومدير مكتب الجفرة الرقابة على الاغذية و الادوية ، ومدير فرع الزاوية لديوان المحاسبة ، ومدير فرع الرقابة الادارية الزاوية ، والمجلس البلدي الزاوية ، وغيرهم من المسؤولين والوجهاء من مدينة الزاوية وخارجها وبعض الجهات الامنية .

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور محمود الأحرش، ” أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات ، وبسعة 75 سرير منهم 13 سرير عناية مركزة مقسمة خمس أسرة للذكور وخمس للإناث وثلاثة للأطفال ، كما يحتوي المستشفى على عدد 12 حضانة منهم 6 حضانات عناية فائقة ، كما يحتوي على غرفتين عمليات للجراحة العامة وغرفة لعمليات الولادة وصالة للولادة الطبيعية ، كما يحتوي على قسم للأشعة والتصوير ، إضافة إلى منظومات متكاملة منها منظومة البصمة الحديثة ، ومنظومة الحريق ، وأن كل الأسرة بقسم الإيواء مزودة بالتجهيزات الحديثة وإمدادات الاوكسجين .أثنى فيها على جهود وزارة الصحة وكل من ساهم في إنشاء هذا المستشفى”.

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