“الفرجاني” تواصل عقيلة صالح مع أنقرة مهم في ظل سياسية “فن الممكن”

قال الصحافي محمود الفرجاني، إن وضعية المستشار صالح رئيس مجلس النواب صحيحة وهي مرتكز مهم لاستقرار الدولة حالياً في السياسة فن الممكن، وتواصل المستشار بشكل غير مباشر عن طريق النائب يوسف العقوري والنائب سالم قنان مع أنقرة مهم في هذا الوقت التي تحاول فيه حكومة السراج إقناع الأتراك أو أي طرف أجنبي يحميها أنها من سيعطيهم ما يريدون وما لا يريدون “فوق البيعة” .

وأضاف الفرجاني في تدوينه على حسابه بموقع الفيسببوك، تستغل الأطراف الدولية المساحة بين الأطراف لمحاولة التمدد فأغلب الدول لديها نعرة التمدد والنفوذ بما في ذلك ليبيا وكنا نمارس ذلك بقوة في عهد الرئيس الراحل وهو جزء من سياسة الدولة العليا التي تحددها عدة معطيات داخلية وخارجية وفكرية .